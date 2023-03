Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 373 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ołeksij Daniłow mówił, że pod Bachmutem stosunek strat ukraińskich do rosyjskich kształtuje się jak jeden do siedmiu.

W czwartek rano rosyjskie agencje informacyjne zaczęły podawać informacje o ataku grup sabotażystów na dwie wioski w obwodzie briańskim. Początkowo rosyjskie media propagandowe i politycy w Moskwie opowiadali o prawie bandyckim napadzie, ostrzeliwaniu przez atakujących szkolnych autobusów i braniu zakładników. Jednak lokalne władze wszystkiemu zaprzeczyły.

Po pewnym czasie do ataku na wioski odległe zaledwie kilkaset metrów od granicy przyznał się Rosyjski Korpus Ochotniczy. Jednostka istnieje podobno od sierpnia ubiegłego roku w Ukrainie i tworzona jest przez uciekinierów z Rosji. Wśród rozpoznanych uczestników ataku na Suszany i Liubeczane są ludzie, którzy uciekli do Ukrainy w 2015 i 2018 roku, na długo przed rozpoczęciem najazdu.

Gubernator obwodu briańskiego, Aleksandr Bohomaz podawał, że atak przeprowadziło "kilkudziesięciu" ukraińskich sabotażystów, a obiektem ataku były wioski Liubenczane i Suszany.

"Niezwykle szybka reakcja Putina"

"Rosyjski prezydent Władimir Putin zareagował w niezwykle szybki sposób na te doniesienia stwierdzając, że 'neonaziści i ich mocodawcy' przeprowadzili 'terrorystyczny atak' w obwodzie briańskim" - czytamy w analizie ISW.

"Putin nie wskazał bezpośrednio Ukrainy jako sprawcy ataku w transmitowanym przez telewizję wystąpieniu, zmuszając rosyjskie media do późniejszego sprecyzowania, że chodziło o 'ukraińskich neonazistów'" - zauważa think tank.

"Putin zapowiedział też, że Rosja 'zmiażdży' neonazistów", których oskarżył m.in. o zamordowanie córki rosyjskiego ideologa, Aleksandra Dugina oraz "zabijanie mieszkańców Donbasu".



ISW odnotowuje, że Ukraińcy zaprzeczają oskarżeniom Kremla i twierdzą, że władze Rosji mogą mieć problem z przybierającymi na sile działaniami partyzanckimi w Rosji. "Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta nazwał oskarżenia Rosjan celową 'prowokacją' mającą na celu przerażenie mieszkańców Rosji i przekonanie ich, że Rosja musi nadal prowadzić wojnę na Ukrainie" - czytamy w analizie.

Co zrobi Kreml?

Think tank zauważa też, że atak w obwodzie briańskim wywołał falę spekulacji w gronie przedstawicieli rosyjskich władz i grup ultranacjonalistycznych co do tego, jaka będzie reakcja Kremla na cały incydent. "Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, odmówił komentarza na pytanie dotyczące zmiany statusu 'specjalnej operacji wojskowej' na 'wojnę' w związku z incydentem" - czytamy w analizie.

Kreml nie ma możliwości, by zaspokoić wszystkie te ultranacjonalistyczne żądania Fragment analizy ISW

ISW odnotowuje też, że twórca Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn, "sarkastycznie zauważył, że Rosja pozwala Ukrainie przekraczać wyznaczone wcześniej 'czerwone linie'".



"Rosyjscy urzędnicy, tacy jak szef okupacyjnych władz Krymu, Siergiej Aksjonow i przywódca Czeczenii, Ramzan Kadyrow, oraz blogerzy wojskowi wzywają Kreml do poszerzenia środków bezpieczeństwa i podjęcie działań odwetowych" - czytamy w analizie ISW.



"Kadyrow - dla przykładu - wezwał Kreml do brania na cel cywilów, aby ukarać sprawców incydentu, co oznacza wezwanie do popełniania zbrodni wojennych przez Rosję" - zauważa think tank.



"Związani z Kremlem blogerzy wojskowi i byli urzędnicy separatystów wzywają Kreml do określenia sił zbrojnych Ukrainy, Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i ukraińskich organizacji zbrojnych mianem organizacji terrorystycznych" - pisze też ISW.



"Niektórzy blogerzy wojskowi wzywają Rosję do sformowania zespołów zabójców, którzy mieliby zabijać ukraińskich urzędników i stworzenie stref wykluczenia wzdłuż granicy" - pisze też think tank.

"Kreml nie ma możliwości, by zaspokoić wszystkie te ultranacjonalistyczne żądania i może wykorzystać tę okazję do wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa w Rosji, z zyskiem dla Putina, bez narażania Rosji na większe ryzyko niepokojów społecznych - np. poprzez wypowiedzenie wojny" - podsumowuje think tank.