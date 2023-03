Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 373 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ołeksij Daniłow mówił, że pod Bachmutem stosunek strat ukraińskich do rosyjskich kształtuje się jak jeden do siedmiu.

Ogłoszony dziś pakiet pomocy wojskowej obejmuje amunicję do dostarczanych przez USA HIMARS-ów i haubic, których Ukraina tak skutecznie używa do obrony, a także amunicję do bojowych wozów piechoty Bradley, mosty czołgowe, amunicję i sprzęt do wyburzeń oraz inne usługi konserwacyjne, szkolenia i wsparcie – powiedział, ogłaszając szczegóły pakietu, sekretarz stanu Antony Blinken.

Blinken dodał, że pakiet zostanie sfinansowany za pośrednictwem Presidential Drawdown Authority, który upoważnia prezydenta do przenoszenia artykułów i usług z zapasów amerykańskich w nagłych wypadkach bez zgody Kongresu.

Łacznie z ogłoszonym w piątek pakietem, Stany Zjednoczone od początku wojny przeznaczyły na pomoc dla Ukrainy ponad 32 miliardy dolarów.



Ukraińscy liderzy naciskają również na pozyskanie amerykańskich myśliwców F-16, czemu jak dotąd sprzeciwia się prezydent Joe Biden i inni zachodni przywódcy.