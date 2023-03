Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 373 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ołeksij Daniłow mówił, że pod Bachmutem stosunek strat ukraińskich do rosyjskich kształtuje się jak jeden do siedmiu.

Okręt "Pietropawłowsk Kamczacki" wystrzelił pocisk Kalibr z wód Morza Japońskiego - podaje w komunikacie prasowym Flota Pacyfiku.



Reklama

"Pocisk Kalibr skutecznie trafił wyznaczony cel na poligonie (...) znajdującym się w Kraju Chabarowskim. Odległość od celu przekraczała 1 000 km" - czytamy w komunikacie prasowym.



Jak informuje Flota Pacyfiku okręt ostrzelał "cel na wybrzeżu symulujący pozycję ogniową wroga".



Z komunikatu Floty Pacyfiku wynika też, że przed wystrzeleniem pocisku Kalibr załoga okrętu ćwiczyła przedostanie się, w sposób niezauważony, w rejon, z którego miała otworzyć ogień.

Reklama

Okręt ostrzelał "cel na wybrzeżu symulujący pozycję ogniową wroga"

"Pietropawłowsk Kamczacki" to pierwszy okręt podwodny projektu 636.3, który trafił do Floty Pacyfiku. Drugi okręt tego projektu trafił do Floty Pacyfiku w 2020 roku, a trzeci - w 2021 roku.



Wiosną 2022 roku rozpoczęła się budowa czwartego okrętu projektu 636.3 dla Floty Pacyfiku, "Ufa". Łącznie Flota Pacyfiku ma otrzymać sześć okrętów tego typu.



Okręty projektu 636.3 mogą zanurzać się na głębokość do 300 metrów, pokonywać w zanurzeniu do 400 mil morskich. Załoga okrętu liczy 52 osoby, a okręt może rozwijać prędkość pod wodą do 18 węzłów (ok. 33 km na godzinę).



Okręty projektu 636.3 mogą być wyposażane w pociski manewrujące Kalibr, zdolne razić cele na lądzie. Rosja używa pocisków tego typu, wystrzeliwanych z wód Morza Czarnego, do atakowania celów na Ukrainie.