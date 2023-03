Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 373 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ołeksij Daniłow mówił, że pod Bachmutem stosunek strat ukraińskich do rosyjskich kształtuje się jak jeden do siedmiu.

Na fragment programu wyemitowanego przez rosyjską telewizję państwową zwrócił uwagę Francis Scarr, który monitoruje rosyjskie media państwowe dla BBC.

"Nie widziałem czegoś takiego w rosyjskiej telewizji od czasu ukraińskiej kontrofensywy z zeszłego roku" - napisał Scarr nawiązując do odzyskania przez Ukrainę utraconych ziem w obwodach charkowskim i chersońskim.



Na zamieszczonym przez Scarra nagraniu Szachnazarow mówi, że Rosjanie "mierzą się z sytuacją, która może mieć bardzo poważne konsekwencje w przypadku porażki Rosji".

Ukraińscy obrońcy utrzymują pozycje w Bachmucie i okopują się próbując zatrzymać intensywne ataki Rosjan - relacjonuje sytuację na froncie wschodnim agencja Reutera.

- I musimy przyznać, że możemy przegrać - dodał.



Reżyser stwierdził, że nie zgadza się z tymi, którzy uważają, iż Rosja na pewno wygra na Ukrainie.



- Musimy przyznać, ze możemy przegrać. Jeśli tego nie zrobimy, nie przeanalizujemy różnych możliwych wyników - dodał.



- Jeśli uważa się, że rzeczy wydarzą się same - jest to błędem - mówił też reżyser. - To słabość! To nie siła, to słabość! - przekonywał.



Rosja miała na początku 2023 roku rozpocząć dużą ofensywę na wschodzie Ukrainy - na razie jednak, mimo zintensyfikowania działań wojennych w rejonie Bachmutu, nie osiągnęła znaczących sukcesów na froncie. Tymczasem strona ukraińska ma przygotowywać się do kontrataku wiosną, której celem będzie odzyskanie terenów utraconych na rzecz Rosji po 24 lutego 2022 roku. W skutecznej kontrofensywie mają pomóc Ukraińcom dostawy broni z Zachodu - zwłaszcza czołgów podstawowych (leopardów, abramsów i challengerów).