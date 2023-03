Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 373 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ołeksij Daniłow mówił, że pod Bachmutem stosunek strat ukraińskich do rosyjskich kształtuje się jak jeden do siedmiu.

59-letni Cyryl Gregory Bujanowski i 55-letni Douglas Robertson usłyszeli kilka zarzutów, w tym eksport towarów kontrolowanych bez licencji, fałszowanie i niezłożenie elektronicznych informacji o eksporcie oraz przemyt towarów wbrew prawu USA.

Zatrzymanie mężczyzn jest kolejnym krokiem grupy zadaniowej Departamentu Sprawiedliwości KleptoCapture, składającej się z prokuratorów federalnych, śledczych i analityków, która przez ostatni rok prowadziła globalną kampanię przeciwko praniu pieniędzy i uchylaniu się od sankcji w celu wsparcia rosyjskiego rządu.

Efektem jej pracy było ponad 30 aktów oskarżenia przeciwko objętym sankcjami sympatykom Kremla i rosyjskich wojskowych, jak podaje Departament Sprawiedliwości.

Należąca do obu mężczyzn amerykańska firma KanRus Trading Company sprzedawała i instalowała zachodni sprzęt elektroniczny do samolotów, a także rzekomo sprzedawała sprzęt rosyjskim firmom i świadczyła usługi naprawcze dla rosyjskich samolotów. Aby obejść amerykańskie sankcje, prokuratorzy twierdzą, że Bujanowski i Robertson ukrywali, kim byli ich klienci, kłamali na temat kosztów produktów i płacili za pośrednictwem zagranicznych kont bankowych.

Po rozpoczęciu przez Rosję wojny na Ukrainie w zeszłym roku, rząd USA nałożył dodatkowe sankcje na dostawy do Rosji. Bujanowski i Robertson omówili opcje dalszego wysyłania przesyłek do co najmniej jednego klienta w Rosji, twierdzą prokuratorzy, w tym poprzez wysyłanie przesyłek za pośrednictwem krajów trzecich.

Mężczyźni mieli w rozmowach z klientem z Rosji wskazywać, że musi on wysyłać przelewy na niższą kwotę, ponieważ w przeciwnym razie czeka ich więcej "papierkowej roboty". Sprzęt miał trafiać do Rosji m.in. przez Laos.