„Kronen Zeitung” informuje o dużej operacji policji w Grazu. Do strzelaniny miało dojść ok. 10 rano, w dzielnicy Lend. Wówczas w szkole rozległy się strzały, co zaalarmowało policję. Jeden ze świadków mówi o ok. 20 strzałach, które rozległy się w szkole.

Strzelanina w Grazu: Sprawcą był prawdopodobnie uczeń

Na miejsce strzelaniny wysłano liczne jednostki policji i specjalną jednostkę „Kobra”. Do strzelaniny doszło w Bundesoberstufenrealgymnasium w Grazu, szkole średniej o profilu ogólnokształcącym z rozszerzonym programem nauczania.

Sprawca strzelaniny, którym miał być jeden z uczniów, miał otworzyć ogień w dwóch klasach. „Kronen Zeitung” pisze, że sprawca ataku prawdopodobnie nie żyje – jego ciało znaleziono w jednej z toalet. Domniemany sprawca miał skarżyć się na to, że był ofiarą nękania w szkole.

Dziennikarze „Kronen Zeitung” rozmawiali z mężem jednej z nauczycielek, która jest zabarykadowana w jednej z klas wraz ze swoimi uczniami. Kobieta miała przekazać mężowi, że słyszała liczne strzały.