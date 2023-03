Tymczasem USA poinformowały, że w czasie piątkowego spotkania Joe Bidena z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, w Białym Domu, omówiona będzie kwestia dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy.



Reklama

Rosyjskie ataki na Bachmut trwają od miesięcy, ale w ostatnim czasie przybrały na intensywności, a Rosjanie zaczęli odnosić - kosztem dużych strat - pewne sukcesy na tym odcinku frontu.

Zajęcie Bachmutu byłoby największym sukcesem rosyjskiej armii na Ukrainie od lipca 2022 roku i zajęcia Lisiczańska w obwodzie ługańskim. Zdobycie Bachmutu umożliwiłoby rosyjskiej armii rozwinięcie ofensywy w kierunku Słowiańska i Kramatorska.



Bitwa o Bachmut to jedno z najbardziej krwawych starć od początku wojny na Ukrainie.



Ołeh Żdanow, ukraiński analityk wojskowy, na nagraniu umieszczonym w sieci pisze, że w ciągu doby na pięciu najważniejszych odcinkach frontu ukraińscy obrońcy odparli ponad 170 ataków (takie dane podaje Sztab Generalny armii Ukrainy". Żdanow dodaje, że jest to "bezprecedensowa liczba ataków" w tak krótkim czasie.



Reklama

Żdanow mówi, że obecnie, jeśli chodzi o Bachmut, Ukraińcy mają inicjatywę wyłącznie na zachodnim podejściu do miasta. Tymczasem Rosjanie próbują okrążyć Bachmut atakując z północy, wschodu i południa.

Ukraińska armia odpierała w czwartek ataki na dwie miejscowości na zachód od Bachmutu - Chromowe i Iwaniwskie - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W wioskach i miasteczkach w rejonie Bachmutu wzdłuż dróg Ukraińcy zaczęli kopać nowe linie okopów, co ma być oznaką umacniania pozycji obronnych.

Tymczasem USA mają ogłosić nowy, wart 400 milionów dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa. Nowy pakiet ma składać się głównie z amunicji do zestawów HIMARS (w tym pocisków GMLRS o zasięgu do 150 km) i amunicji do bojowych wozów piechoty Bradley. Ukraińcy mają też otrzymać dwa mosty czołgowe - podaje Reuters powołując się na źródła w amerykańskiej administracji.



USA dostarczyły Ukrainie od 24 lutego 2022 roku pomoc wojskową wartą blisko 32 mld dolarów.



O pomocy wojskowej dla Ukrainy Biden ma rozmawiać w Białym Domu z kanclerzem Scholzem. Ich rozmowa ma dotyczyć także obaw o to, że Chiny zaczną dostarczać uzbrojenie Rosji.