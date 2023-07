05:16 48 ukraińskich dzieci spędziło dwa tygodnie na Cyprze

Obóz wakacyjny dla dzieci ukraińskich żołnierzy i mieszkańców miasteczka Bojarka, w obwodzie kijowskim, został zorganizowany przez ambasadę Ukrainy na Cyprze oraz cypryjskie Ministerstwo Edukacji, Sportu i Młodzieży.



05:10 Ukraińcy posuwają się naprzód na południowej flance Bachmutu

Ukraiński analityk wojskowy, Denys Popowycz twierdzi, że Ukraińcy "zajęli ważne pozycje w rejonie Kliszczijiwki". - Pozwolą one naszej artylerii kontrolować samą Kliszczijiwkę i część dróg zaopatrzenia Bachmutu - powiedział Popowycz w ukraińskim radiu. - Tak jak Grupa Wagnera otoczyła miasto, tak my to zrobimy - dodał.

04:37 Prezydent Niemiec poparł przekazanie amunicji kasetowej Ukrainie

Prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, w rozmowie z ZDF stwierdził, że choć zakaz stosowania amunicji kasetowej przyjęty przez Niemcy jest właściwy, to jednak "w obecnej sytuacji Niemcy nie powinni stać na drodze USA" w zakresie przekazywania amunicji kasetowej Ukrainie. Niemcy, w przeciwieństwie do USA, a także Ukrainy i m.in. Polski, są stroną konwencji zakazującej stosowania amunicji kasetowej.



04:33 Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego: Rosja to kraj terrorystów

W rozmowie z ABC News Andrij Jermak, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego stwierdził, że "część krajów nie rozumie współczesnej Rosji". - To nie jest kraj Puszkina, Czajkowskiego, rosyjskiego baletu czy kraj posiadający jedną z najsilniejszych armii świata. To kraj terrorystów - stwierdził. - Kiedy słucham rozmów o eskalacji, brzmi to trochę dziwnie dla nas, Ukraińców. Jakiej jeszcze eskalacji potrzeba? To czas na podjęcie historycznych decyzji - dodał Jermak w wywiadzie, który ukazał się w przededniu szczytu NATO w Wilnie.



04:29 Rosjanie zakazują mieszkańcom okupowanych części Ukrainy kontaktów z mieszkańcami terenów kontrolowanych przez Ukrainę

Informacje takie podaje Centrum Narodowego Oporu (strona internetowa Sił Zbrojnych Ukrainy mająca na celu wsparcie oporu ludności cywilnej na okupowanych terenach - red.). Zakaz kontaktów z terytorium kontrolowanym przez Ukrainę ma dotyczyć przede wszystkim mieszkańców obwodu ługańskiego. Zakaz wprowadzono w związku z obawą o przekazywanie informacji na temat pozycji rosyjskich jednostek wojskowych.

04:25 W nocy w Mikołajowie rozległa się eksplozja

Witalij Kim, gubernator obwodu mikołajowskiego napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że na miasto spadł prawdopodobnie pocisk z zestawu przeciwlotniczego S-300.



