Szwecja w NATO, Turcja w UE. Erdogan stawia warunek

Erdogan podkreślił, że ostatecznie decyzję o członkostwie Szwecji w NATO zależy od tureckiego parlamentu.

Chociaż Turcja stała się kandydatem do pełnego członkostwa w UE w 1999 roku, rozmowy utknęły w martwym punkcie. Kraj ten nie zobowiązał się do przeprowadzenia reform wymaganych do spełnienia kryteriów określonych przez Brukselę.

Turcja: Szwecja nie jego gotowa

W rozmowie telefonicznej z prezydentem Joe Bidenem Erdogan przyznał, że Szwecja poczyniła pewne kroki we właściwym kierunku, wprowadzając zmiany w prawie dotyczącym terroryzmu.

Jednocześnie zwolennicy "organizacji terrorystycznych" - prokurdyjskich grup, w tym PKK i YPG, które są zakazane w Turcji - nadal organizują demonstracje w Szwecji. - To niweczy podjęte kroki - stwierdził.

Administracja Erdogana blokuje szanse Szwecji na przystąpienie do sojuszu, oskarżając Sztokholm o wspieranie kurdyjskiego separatyzmu. Choć początkowo oskarżała o to samo Finlandię, Erdogan dał później zielone światło dla wniosku Helsinek, a kraj ten stał się członkiem NATO w kwietniu.