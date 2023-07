Ale teraz Giersimow już się odnalazł i najwyraźniej nie stracił żadnego stanowiska. Na nagraniu opublikowanym przez rosyjskie ministerstwo obrony widać, jak wydaje rozkazy wojskom w Ukrainie.

Znikający wiceminister: Gdzie jest Junus-biek Jewkurow?

Nie odnalazł się natomiast do dziś były generał spadochroniarzy, były prezydent autonomicznej republiki Inguszetia a obecnie wiceminister obrony, Junus-bek Jewkurow. Nie wiadomo dlaczego znajdował się w sztabie w Rostowie, gdy zajęli go najemnicy. Uczestniczył w rozmowach z Prigożynem, na których został widowiskowo skrzyczany przez milionera za to, że zwraca się do niego „per ty”.

Jeśli Putin zamierza oczyścić szeregi z potencjalnych zwolenników Wagnera, to czeka go ogromna praca

Nic jednak nie wiadomo, by jakieś szczególne związki łączyły go z „kucharzem Putina”. Wiceminister odebrał za to w sztabie telefon od Aleksandra Łukaszenki, gdy ten chciał porozmawiać z Prigożynem. Może Kreml uznał, że pełnił funkcję sekretarza (sekretarki) milionera i dlatego nikt go nie widział od ponad dwóch tygodni?

Zniknął zastępca szefa GRU, który chciał oddać Prigożynowi ministra obrony, Siergieja Szojgu

Tak, jak i zastępcy szefa GRU, gen. Władimira Aleksiejewa. On też był w Rostowie na rozmowach z Prigożynem. Na żądanie milionera: „Dajcie mi (ministra obrony) Szojgu, dajcie mi (szefa sztabu generalnego) Gierasimowa!” odpowiedział wtedy: „A zabierajcie”.

Aleksiejewa nie tylko łączy bardzo dawna znajomość z Priogożynem - w 2011 roku był jednym z pomysłodawców utworzenia rosyjskich „prywatnych firm wojskowych” i używania ich w interesach Rosji, tam gdzie Kreml nie chciałby się angażować oficjalnie. W chwili puczu był z ramienia GRU nadzorcą wszystkich takich firm najemników. A jest ich obecnie w Rosji ponad 35, z czego 25 zaangażowanych jest w Ukrainie, a pozostałe w innych krajach świata (głównie w Afryce).