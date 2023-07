Ukraina w NATO. Jak do tej pory przebiegał proces? Co może spowodować rozszerzenie sojuszu?

Jakie kroki Ukraina podjęła, by dołączyć do NATO?

W 2008 roku NATO zgodziło się na szczycie w Bukareszcie, że Ukraina, która była częścią Związku Radzieckiego aż do jego upadku w 1991 roku, może ostatecznie przystąpić do Sojuszu.

Szczyt NATO w Bukareszcie

Przywódcy NATO nie przekazali jednak przedstawicielom władz w Kijowie tak zwanego Planu Działań na rzecz Członkostwa, określającego plan przybliżający Ukrainę do wspólnoty. Moskwa następnie nielegalnie zaanektowała Krym od Ukrainy w 2014 roku i wsparła separatystów na wschodzie Ukrainy.

Podczas wizyty w Kijowie w kwietniu tego roku, Stoltenberg powiedział, że "należne miejsce" Ukrainy jest w NATO, ale później wyjaśnił, że nie będzie ona w stanie dołączyć do sojuszu, dopóki trwa wojna z Rosją, której siły okupują obecnie większą część wschodniej i południowej Ukrainy.

Na początku czerwca ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego naród rozumie to stanowisko, ale pod koniec miesiąca powtórzył apele o to, by Ukraina otrzymała "polityczne zaproszenie" do NATO na szczycie.