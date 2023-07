Kanclerz Niemiec Olaf Scholz: Kandydatura Turcji do UE nie jest powiązana z przystąpieniem Szwecji do NATO

- Szwecja spełnia wszystkie wymogi członkostwa w NATO - powiedział. - Druga kwestia nie jest z tym związana i dlatego nie sądzę, że należy ją w ten sposób traktować - dodał.

Erdogan nie wyjaśnił, czy długo wstrzymywana przez Ankarę próba przystąpienia do UE była rzeczywiście nowym warunkiem przystąpienia Szwecji do NATO, czy też była to po prostu kwestia, nad którą Turcja chciała ponownie zacząć pracować.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyraził swoje poparcie dla ambicji Turcji, by stać się członkiem UE.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu powiedział, że Stany Zjednoczone zawsze wspierały aspiracje Turcji do członkostwa w UE i nadal to robią, ale dodał, że rozmowy na ten temat dotyczą Turcji i członków Unii.

- Skupiamy się na Szwecji, która jest gotowa dołączyć do sojuszu NATO - powiedział.