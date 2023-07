Dodał też, że Szwecja musi wywiązać się ze zobowiązań, zawartych w podpisanej przed rokiem umowie, dotyczących m.in. ekstradycji tureckich opozycjonistów i zmian w prawie dotyczących terroryzmu.

Erdogan zapowiedział, że Ankara nie pójdzie w tych kwestiach na ustępstwa,

Czytaj więcej Polityka Szwecja w NATO, Turcja w UE. Erdogan stawia warunek Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział w poniedziałek, że poprze kandydaturę Szwecji do NATO, jeśli Unia Europejska wznowi długo wstrzymywane rozmowy z Ankarą w sprawie członkostwa.

Waszyngton upomina Ankarę

USA uważają, że życzenie Turcji przyjęcia do Unii Europejskiej nie powinno opóźniać przystąpienia Szwecji do NATO - poinformował w poniedziałek Departament Stanu.

- Stany Zjednoczone od wielu lat wspierają aspiracje Turcji do UE i nadal to robimy – powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, dodając, że ostatecznie wszystko zależy od UE i Turcji. - Nie uważamy jednak, że powinno to być przeszkodą w przystąpieniu Szwecji do NATO.

Miller powiedział, że sekretarz stanu USA Antony Blinken „zwrócił na to uwagę” w rozmowach z tureckim ministrem spraw zagranicznych Hakanem Fidanem. Obaj rozmawiali ze sobą trzy razy w ciągu pięciu dni.