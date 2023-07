Ostpolitik, założenie, że zależność gospodarcza Berlina i Moskwy powstrzyma Rosję przed podbojem sąsiadów, było największym błędem w polityce zagranicznej powojennych Niemiec?

Byłbym ostrożny przy kwalifikowaniu czegoś jako błąd. Błędem była niezdolność do wyobrażenia sobie, że Putin rozpocznie wojnę przeciw Ukrainie. Sądziliśmy, że nie popełni gospodarczego samobójstwa. Nie zrozumieliśmy, że kolosalne koszty ekonomiczne będą miały dla niego mniejsze znacznie od wizji odbudowy imperium. Ta fałszywa ocena prowadziła nas do nadmiernego uzależnienia od rosyjskich nośników energii. Okazało się, że Putin nie postrzegał wzajemnej zależności jako czynnika stabilizującego, ale użył jej dla szantażowania nie tylko krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale i Niemiec. Ale nie sądzę, aby Ostpolitik od swojego zarania była błędem.

Był pan głównym doradcą ds. zagranicznych gorącego zwolennika strategii współzależności z Rosją, prezydenta Steinmeiera. Dlaczego po takim błędzie będzie pan pełnił kluczową funkcję w niemieckim MSZ?

Oczywiście Frank-Walter Steinmeier był bardzo zaangażowany w budowę stabilnych relacji z Rosją. Jego nadzieją było ograniczenie potencjalnego konfliktu. Temu miały służyć negocjacje w Mińsku, format normandzki. Ale też prezydent otwarcie przyznał się do popełnienia błędów, czy to w sprawie wspierania Nord Stream 2, czy fałszywych założeń w odniesieniu do Putina. To nie może jednak prowadzić do odsunięcia wszystkich, którzy się pomylili. Co byśmy w takim przypadku zrobili po zjednoczeniu Niemiec, czego przecież nikt nie przewidział? Także obecny rząd ukonstytuował się w grudniu 2021 r. w oparciu o zupełnie inny program, niż dziś wprowadza w życie, bo dwa miesiące później wybuchła wojna. Zeitenwende to najgłębsza zmiana w naszej polityce zagranicznej w ciągu 30 lat mojej kariery w dyplomacji.

Polska od wybuchu wojny naciskała na Niemcy, aby szybciej przekazywały Ukrainie broń największego rażenia. Zwlekały z tym i USA. Gdyby Zachód postąpił inaczej, Rosja zapewne nie zajęłaby tak wielu ziem i tak mocno się tam nie umocniła, uniemożliwiając Ukrainie skuteczną kontrofensywę. Nie byłoby też setek tysięcy zabitych i rannych.

Polska może być dumna, że tak szybko i w takiej skali wsparła wojskowo Ukrainę, a Polacy otworzyli swoje domy dla milionów Ukraińców. Niemcy ta wojna zastała jednak w zupełnie innym stanie mentalnym. Stąd musieliśmy pokonać znacznie większą drogę, aby zrozumieć wszystkie uwarunkowania nowej epoki, w którą weszliśmy. Zaraz po przyjeździe do Warszawy spotkałem się z ambasadorem Ukrainy i mieliśmy rozmowę o potrzebie większego zaangażowania Niemiec na rzecz Ukrainy. Przez ten rok wiele osiągnęliśmy. Kiedy teraz się z nim żegnałem, atmosfera naszej rozmowy była zupełnie inna. To miara postępu we wspieraniu Kijowa, jakiego dokonały Niemcy. Każda ofiara wojny to o jedna za dużo. Dziś jednak sądzę, że europejska jedność jest znacznie mocniejsza niż kiedykolwiek. W tym kryzysie jest też szansa dla stosunków polsko-niemieckich.