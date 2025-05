Polski sukces i presja na kompetencje ICT

Swój wkład w ubiegłoroczne przyspieszenie cyfryzacji w Unii miały też polskie firmy. W 2024 r. już siedem na dziesięć przedsiębiorstw mogło się u nas pochwalić wykorzystaniem nowych technologii na co najmniej podstawowym poziomie, podczas gdy rok wcześniej było ich tylko 52 proc. Również w Polsce najbardziej zaawansowane cyfrowo są duże firmy – prawie 37 proc. z nich osiągnęło bardzo wysoki stopień zaawansowania technologicznego, choć nadal brakowało im trochę do unijnej średniej (41 proc.).

Szanse na cyfrowe przyspieszenie w Polsce dają inwestycje w podwyższanie kompetencji pracowników. Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku byliśmy na czwartym miejscu w Unii pod względem dbałości o kompetencje ICT wśród pracowników. W ubiegłym roku rozwijała je prawie co trzecia z firm (31 proc.) , czyli sporo więcej niż rok wcześniej gdy robiła to co czwarta. Tymczasem średnio w Unii w szkolenia ICT inwestowało tylko 22 proc. przedsiębiorstw, na czele z biznesem w Finlandii (38 proc.)

Innowacyjne startupy i reszta

Podobnie jak w całej Unii problemy z cyfryzacją mają nad Wisłą firmy z sektora MŚP. W ubiegłym roku 31 proc. z nich korzystało z rozwiązań ICT jedynie w bardzo niewielkim stopniu albo wcale (średnio w Unii takich firm było 27 proc.) a tylko niespełna 5 proc. z małych i średnich była bardzo zaawansowana cyfrowo. Dużą część z nich mogły stanowić polskie startupy technologiczne, które coraz częściej wdrażają innowacje wykorzystujące AI.

Na razie jednak Polska- obok Bułgarii i Rumunii - jest wśród państw, które w najmniejszym stopniu korzystają ze sztucznej inteligencji (U nas wspomaga się nią tylko 6 proc. przedsiębiorstw). W całej Unii ten odsetek jest ponad dwukrotnie większy (13,5 proc.) i znacząco wzrósł w porównaniu do 8 proc. rok wcześniej. Jak wynika a danych Eurostatu, najczęściej firmy sięgają po narzędzia AI do analizowania oraz do generowania tekstów a także do transkrypcji wypowiedzi.