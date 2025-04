Nowy początek. Ekspert: „powrót do chadeckiej polityki zagranicznej, współpracy z mniejszymi i średnimi partnerami”

– Ponieważ kanclerz oraz minister spraw zagranicznych należą do tej samej partii, można założyć, że będzie mniej dysonansów w ważnych kwestiach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i europejskiej – mówi „Rzeczpospolitej” Kai-Olaf Lang, ekspert berlińskiego think tanku Wissenschaft und Politik. Jego zdaniem będzie to powrót do znanej koncepcji chadeckiej polityki zagranicznej w postaci współpracy Niemiec z mniejszymi i średnimi partnerami, w tym z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie Polską.

W grę wchodzi także fundamentalne wzmocnienie UE oraz idea „różnych prędkości” w ramach Wspólnoty. Spodziewać się także należy konsekwentnego utrzymywania więzi z USA, równocześnie uzupełnienia niepewnych relacji transatlantyckich o silniejszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa w Europie.

Podkreślał to jasno sam Friedrich Merz. Pomoc dla Ukrainy jest dla niego paradygmatem niemieckiej polityki. Opowiadał się nawet za udostępnieniem Kijowowi niemieckich pocisków manewrujących Taurus, które mogą zostać użyte do zbombardowania mostu Krymskiego, przez który trafia na okupowany półwysep, a stamtąd na front, duża część rosyjskiego zaopatrzenia. Takie postawienie sprawy napotykało zawsze na opór SPD. Jeszcze kilka dni temu minister Boris Pistorius nie krył swego sprzeciwu wobec planów Merza w tej sprawie. Skrytykował jednak propozycje Donalda Trumpa na temat „zbyt daleko idących” zmian terytorialnych na korzyść Rosji. Jak powiedział, byłoby to równoznaczne z kapitulacją.