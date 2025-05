Tak wynika z projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, który trafił do konsultacji.



Dlaczego dopłaty do składek artystów są potrzebne?

Od wielu lat narasta problem osób wykonujących zawody artystyczne oraz pracowników sektora kultury i sektora kreatywnego, wynikający przede wszystkim z niedostosowania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym do specyfiki prowadzonej przez nich działalności. Borykają się oni z niestabilnymi, nieregularnymi lub niewystarczającymi dochodami, co wpływa niekorzystnie na wysokość i częstotliwość opłacania przez nich składek do ZUS. Co więcej, struktura zawieranych umów powoduje, że duża część artystów nie jest w ogóle ubezpieczona i w związku z tym nie może korzystać ze świadczeń: czy to publicznej służby zdrowia czy zasiłku związanego z chorobą i macierzyństwem.

Odpowiedzią Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na problemy tej grupy ma być wprowadzenie, za sprawą wspomnianego projektu, mechanizmu gwarantującego ich stałe ubezpieczenie.

To zresztą nie pierwsza przymiarka do uregulowania sytuacji tych osób. Jeszcze poprzedni rząd prowadził zaawansowane prace w tym obszarze. Ostatecznie zmian jednak nie wprowadzono.