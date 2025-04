Donalda Trumpa nie interesuje globalne przywództwo Ameryki, tylko jej bogactwo na koszt innych

Wyrazem tego pazernego imperializmu prezydentury Trumpa jest jej toporny merkantylizm, czyli wojna celna z całym światem. Cła są traktowane jako sankcje, zastępują leninowską wojnę. Cła, jak podkreśla Trump, mają uczynić Amerykę „znowu bogatą”. Przypomnijmy, chodzi o już najbogatszy kraj świata, z najwyższym (z wyjątkiem państw małych, jak Luksemburg) dochodem per capita na świecie. Tyle że w USA, dzięki takim jak Trump, ten dochód jest rozłożony skrajnie nierównomiernie. To jak w imperializmie: najbogatsi nie poczuwają się w obowiązku dzielenia swym dochodem z biednymi, którzy notabene na nich głosowali. Głosowali, bo kapitaliści, tacy jak Elon Musk czy Jeff Bezos, pomogli Trumpowi wyprać im mózgi przy pomocy big techów w sferze mediów, ironicznie zwanych społecznościowymi, w istocie antyspołecznych.

100 dni prezydentury Donalda Trumpa: zasady i wartości

Po drugie, imperializm Ameryki Trumpa łączy się z tym, co w szkole realistycznej określa się jako tzw. power politics (polityka siły). Nie mylić z Realpolitik. Jeśli już porównania tego rodzaju, to chodzi raczej o Machtpolitik. To przede wszystkim skrajny egoizm w polityce zagranicznej i unilateralizm, podwyższone znaczenie czynnika nagiej siły (jeśli jeszcze nie wojny, to z pewnością zbrojeń, zastraszania, budowy stref wpływów) oraz lekceważenie lub pogarda dla tzw. dóbr wspólnych, czyli choćby ochrony klimatu i środowiska naturalnego, solidarności wobec klęsk humanitarnych i żywiołowych czy masowych naruszeń praw człowieka. Niczego takiego tu nie ma. Bo power politics Trumpa pozbawiona jest wszelkich zasad i wartości.

Dla Trumpa i jego ludzi jedyną wartością są wielkie pieniądze. On sam powiada, że jego ulubionym słowem jest „bogactwo”. Jego polityki nie należy jednak mylić z koncertem mocarstw. Klasyczny koncert mocarstw dbał przecież również o pokój i stabilność. Trumpa to nie interesuje, bo to by oznaczało jakieś zobowiązania, a on ich ani nie zaciąga, ani nie myśli dotrzymywać. Przypomnijmy, że pierwsza w czasach nowożytnych power politics w połączeniu z imperializmem zakończyła się I wojną światową.

Jedno i drugie widzimy w podejściu Trumpa i jego administracji (traktowanej przezeń jak swoją służbę) do świata zewnętrznego. Bardzo szybko nowy-stary prezydent Stanów Zjednoczonych ujawnił swój apetyt na Kanadę, o której zaczął mówić jak o kolejnym stanie USA, oraz na Grenlandię, której aneksję zdążył już kilkakrotnie zapowiedzieć. W jednym i drugim przypadku chodzi o dostęp do surowców naturalnych tych krajów. Za cenny i łatwy kąsek w tej kategorii uznał Ukrainę. To podręcznikowe przykłady imperializmu. W odniesieniu do Ukrainy objawiło się też trochę instynktu hieny, bo przecież ten kraj ostatkiem sił broni się przed agresją Rosji, więc Trump uznał, że odda swoje surowce naturalne amerykańskim korporacjom niemal za darmo. Idzie to w parze z pogardą dla prawa i instytucji wielostronnych, których Trump szczerze nie cierpi. Dotyczy to zwłaszcza ONZ, ale też UE czy NATO. Zdecydowanie woli „ustawki” dwustronne, bo wtedy wie, że może przeforsować swoje interesy (z wyjątkiem Chin). Trzeba jednak docenić, że w jego polityce nie ma miejsca na większą wojnę. Nierozważny wyjątek może zrobić dla Iranu, co byłoby katastrofą większą niż agresja USA na Irak w 2003 roku.