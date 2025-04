W swoim najnowszym poście, który pojawił się na Truth Social po spotkaniu z Zełenskim w Rzymie, Donald Trump żali się, że bez względu na to, jaką umowę zawrze w sprawie Rosji i Ukrainy, bez względu na to, „jak dobra ona będzie”, przeciwne mu media będą ją krytykować.



"Nawet jeśli będzie to najlepsza umowa, jaką kiedykolwiek zawarto, The New York Times będzie o niej źle mówić" - pisze Trump, odnosząc się do jednego z najbardziej krytycznych wobec niego amerykańskich dzienników.

Prezydent USA wytyka, że Peter „Liddle” Baker (główny korespondent „The Times” akredytowany przy Białym Domu – red.), "bardzo stronniczy i pozbawiony talentu pisarz„ - twierdzi Trump, "napisał, że Ukraina powinna odzyskać terytorium, w tym, jak sądzę, Krym, i inne śmieszne żądania, aby powstrzymać zabijanie, które jest gorsze niż cokolwiek od II wojny światowej”.