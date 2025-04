W dzisiejszym odcinku podcastu „Twój Biznes” między innymi:

Reklama

Trump łagodzi kurs wobec Chin – nadchodzi deeskalacja wojny handlowej?

Donald Trump ogłosił nowe rozporządzenie, które zwalnia amerykańskich producentów aut z ceł, jeśli 85% komponentów pochodzi z USA. Zniesione zostaną także taryfy na stal i aluminium dla branży motoryzacyjnej. To efekt presji ze strony amerykańskich organizacji branżowych, które alarmowały o ryzyku paraliżu łańcuchów dostaw. Z kolei Chiny sygnalizują gotowość do wznowienia normalnych relacji gospodarczych, m.in. w branży lotniczej, która ucierpiała w wyniku ceł. Amerykańscy detaliści – tacy jak Walmart – wznawiają zamówienia u chińskich dostawców. To może zwiastować początek deeskalacji konfliktu handlowego.

Polska powołuje specgrupę ds. innowacji – czas na transfer technologii

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego powołało specjalny zespół ekspertów, naukowców i przedstawicieli biznesu. Celem grupy jest analiza barier i stworzenie rekomendacji wspierających komercjalizację badań naukowych. Wiceminister Maria Mrówczyńska podkreśla, że potencjał polskiej nauki jest ogromny, ale konieczne jest wzmocnienie transferu technologii. Eksperci wskazują na brak jasnych zasad współpracy między nauką a biznesem jako jedną z głównych przeszkód. Polska wciąż pozostaje na końcu europejskich rankingów innowacyjności.