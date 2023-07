Czytaj więcej Polityka Szwecja w NATO, Turcja w UE. Erdogan stawia warunek Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział w poniedziałek, że poprze kandydaturę Szwecji do NATO, jeśli Unia Europejska wznowi długo wstrzymywane rozmowy z Ankarą w sprawie członkostwa.

To posunięcie skrytykowały Stany Zjednoczone. Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller powiedział, że Stany Zjednoczone od wielu lat wspierają aspiracje Turcji do UE, nie uważaja jednak, że powinno to być przeszkodą w przystąpieniu Szwecji do NATO.

Stoltenberg informuje o zgodzie Erdogana

Wieczorem w poniedziałek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że prezydent Erdogan wyraził zgodę na przekazanie parlamentowi Turcji wniosku akcesyjnego Szwecji, by ten w głosowaniu zdecydował o dalszym postępowaniu w tej sprawie.



- Prezydent Erdogan zgodził się jak najszybciej przekazać protokół akcesyjny Szwecji Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu i ściśle współpracować ze zgromadzeniem w celu zapewnienia ratyfikacji – powiedział Stoltenberg.

Opisał to jako „historyczny krok”, ale podkreślił, że nie można podać precyzyjnej daty, kiedy Szwecja mogłaby przystąpić do sojuszu.