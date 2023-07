Kijów wzywa Niemców do zaprzestania blokowania szybkiego przystąpienia Ukrainy do NATO

Czytaj więcej Polityka Kanclerz Niemiec Olaf Scholz: Kandydatura Turcji do UE nie jest powiązana z przystąpieniem Szwecji do NATO Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przedstawił nowy warunek w sprawie zaakceptowania kandydatury Szwecji do NATO - wznowienie rozmów w sprawie włączenia Turcji do UE. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz uważa, że obie kwestie nie są ze sobą związane.

Według wewnętrznego dokumentu niemieckiego rządu, który wyciekł do mediów, rząd kanclerza Olafa Scholza na szczycie w Wilnie "nie zgodzi się na żadne sformułowania, które sprawiałyby wrażenie 'szybkiej ścieżki' akcesji Ukrainy".

Kułeba powiedział wcześniej, że po dyskusji państwa członkowskie NATO zgodziły się anulować Plan Działań na rzecz Członkostwa na drodze do przystąpienia Ukrainy.

Z zadowoleniem przyjmuję tę długo oczekiwaną decyzję, która skraca naszą drogę do NATO. Jest to również najlepszy moment, aby przedstawić jasne stanowisko w sprawie zaproszenia Ukrainy do członkostwa - dodał minister.

MAP przewiduje, że kraj jest oceniany krok po kroku na drodze do spełnienia określonych kryteriów przystąpienia do NATO, co może zająć lata, a nawet dziesięciolecia. Finlandia, która złożyła wniosek o przystąpienie do NATO w maju 2022 r. i pominęła proces MAP, zdołała zostać członkiem Sojuszu w mniej niż rok.