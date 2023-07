Rosyjski resort obrony podał, że wojska rosyjskie odparły natarcia Ukraińców w pobliżu Bachmutu, gdzie walki mają być trudne "nie tylko ze względu na intensywność, ale też topografię", ponieważ linia frontu przebiega "pomiędzy dwoma wzgórzami".



Ukraiński analityk wojskowy, Denys Popowycz twierdzi, że Ukraińcy "zajęli ważne pozycje w rejonie Kliszczijiwki".



- Pozwolą one naszej artylerii kontrolować samą Kliszczijiwkę i część dróg zaopatrzenia Bachmutu - powiedział Popowycz w ukraińskim radiu. - Tak jak Grupa Wagnera otoczyła miasto, tak my to zrobimy - dodał.