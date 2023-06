04:33 Zełenski ostrzega, że Rosjanie chcą zaminować Zaporoską Elektrownię Jądrową

- Niestety uwaga świata w kwestii istniejącego rosyjskiego zagrożenia w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej jest wciąż niewystarczająca. Tak jak reakcja na wysadzenie przez Rosjan Kachowskiej Elektrowni Wodnej i celową próbę rosyjskich terrorystów zniszczenia tamy przy zbiorniku wodnym w Krzywym Rogu była niewystarczająca - oświadczył w wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski poinformował, że przekazał partnerom Ukrainy informacje wywiadowcze na temat rosyjskich planów dotyczących zaminowania Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, które "zostały zatwierdzone przez terrorystów".



04:30 W nocy w Odessie rozległy się eksplozje

W obwodzie odeskim i w samej Odessie aktywna była obrona przeciwlotnicza. Wcześniej Siły Powietrzne Ukrainy ostrzegły przed możliwym wystrzeleniem pocisków Kalibr przez okręty znajdujące się na Morzu Czarnym.



04:27 W okupowanej części obwodu zaporoskiego dzieci są zmuszane do pisania listów do rosyjskich żołnierzy

Informacje takie przekazuje ukraińskie Ministerstwo ds. Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Ziem na swoim kanale w serwisie Telegram. Przypadki zmuszania dzieci do pisania listów do rosyjskich żołnierzy, pod nadzorem rosyjskich nauczycieli zanotowano w Melitopolu i Berdiańsku. Dochodzi do tego na obozach dla dzieci organizowanych przez władze okupacyjne. Rodzice, którzy nie zgodzą się wysłać dzieci na takie obozy, są karani grzywnami i straszeni pozbawieniem praw rodzicielskich.

04:25 Szef Pentagonu rozmawiał z ukraińskim ministrem obrony

Lloyd Austin w rozmowie z Ołeksijem Reznikowem zapewnił o ciągłym wsparciu USA dla Ukrainy. Szefowie resortów obrony USA i Ukrainy omówili "dynamikę na polu walki" oraz "priorytety w zakresie wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy". Wcześniej telefoniczną rozmowę odbyli prezydenci Joe Biden i Wołodymyr Zełenski.

04:21 Rosyjski resort obrony informuje o użyciu Iskanderów przeciwko celom na Ukrainie

Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że załoga zestawu rakietowego Iskander-M uderzyła na obiekty Sił Zbrojnych Ukrainy w strefie działań wojennych. W komunikacie czytamy, że celem ataku były "obiekty infrastruktury Sił Zbrojnych Ukrainy w strefie specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.)".