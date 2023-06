Bunt Jewgienija Prigożyna był wymierzony w Siergieja Szojgu

Rebelia Prigożyna była wymierzona m.in. w Szojgu, którego twórca Grupy Wagnera oskarżył o to, że doprowadził on do wojny na Ukrainie tylko po to, aby zyskać tytuł marszałka. Pojawiły się spekulacje, że w wyniku rebelii, która nie spotkała się ze zbrojnym oporem armii, Szojgu może stracić stanowisko czego od dawna domagał się Prigożyn.