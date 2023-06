07:01 Amerykański generał: Putin otrzymał śmiertelny cios

Mimo zawarcia umowy, zgodnie z którą szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn wyjedzie na Białoruś, "prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał śmiertelny cios”, ocenia dla CNN emerytowany amerykański generał Peter Zwack. „W tej rosyjsko-ukraińskiej wojnie toczą się dwie egzystencjalne walki. Jedna - o możliwość dalszego istnienia wolnego państwa ukraińskiego. Druga, wewnątrz Kremla - o przetrwanie reżimu Putina”.

06:38 CNN: Putin nie wybacza zdrajcom

„Putin nigdy tego nie wybaczy” – uważa Jill Dougherty, była szefowa biura CNN w Moskwie. „Myślę, że to jest dla niego prawdziwy dylemat, ponieważ tak długo, jak Prigożyn zachowuje się tak, jak obecnie i ma jakieś wsparcie, stanowi zagrożenie. Niezależnie od tego, gdzie się znajduje”.

"Na miejscu Putina, martwiłabym się widząc ludzi wiwatujących na ulicach Rostowa na widok wagnerowców. Dlaczego zwykli Rosjanie radośnie witali ludzi, który chcieli przeprowadzić zamach stanu? To może znaczyć, że go popierają, że może im się to podobać. To jest naprawdę zła wiadomość dla Putina" - skomentowała dziennikarka.

06:23 Ekspert: "Reżim Putina jest na ostatnich nogach"

"Próba zamachu stanu, którą najemnicy Wagnera zorganizowali w piątek, zakończyła się w sposób dość nieoczekiwany i niezadowalający" - pisze Vladislav Dawidzon, ekspert Atlantic Council’s Eurasia Center. "To, co wygląda na zakulisową umowę, w której rzekomo pośredniczył białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenko, odwróciło marsz wagnerowców. Grupa Wagnera miała poważny plan bitwy z rosyjskimi siłami zbrojnymi i służbami bezpieczeństwa, które wydawały się wystarczająco nieskonsolidowane, aby szybko zareagować na sytuację. Prigożyn i Kreml wydali wojenne okrzyki i przekroczyli czerwone linie, a potem Prigożyn zdecydował się zakończyć operację w pozornie ostatniej chwili. Jednak ta rebelia pokazała, że ​​reżim Putina jest na ostatnich nogach."

06:11 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: Rosjanie przeprowadzili 15 nalotów samolotowych i 50 ataków rakietowych

Wojska rosyjskie w ciągu minionej doby wystrzeliły między innymi pociski manewrujące Ch-101 i Ch-22, rakiety przeciwlotnicze S-300 oraz drony szturmowe Szahed - podaje najnowszy raport Sztab Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie przeprowadzili 15 nalotów samolotowych i 50 razy strzelali z wyrzutni rakietowych. Ukraińcy zestrzelili ponad 40 rakiet i zniszczyli wszystkie drony. Część pocisków uderzyła w Dniepr i Krzywy Róg. W wyniku ostrzału zginęli cywile. Są ranni, a wśród nich dzieci. Pociski uszkodziły wiele domów.

Rosjanie koncentrują swoje wysiłki w obwodzie donieckim, w okolicach Łymanu, Awdijiwki i Marjinki. W sobotę w tych regionach doszło do 29 starć między walczącymi stronami. Ukraińcy prowadzą kontrofensywę. W ciągu minionych 24 godzin przeprowadzili 18 nalotów nalotów na obszary koncentracji rosyjskich wojsk i zniszczyli kompleks rakiet przeciwlotniczych oraz sześć dronów rozpoznawczych wroga.

