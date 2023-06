- Oni chcieli przejąć pod swoją komendę wojska Prigożyna, wagnerowców. Wygenerowali bunt armii Prigożyna przeciwko Kremlowi, przeciwko Putinowi - powiedział Skrzypczak.

- Putin musi dokonać zmian w swoim rządzie, bo ten rząd, widać wyraźnie, nie radzi sobie z niczym - dodał.

"Pozycja Putina zagrożona"

Pytany, czy bunt Prigożyna zwiastuje koniec rządów Putina w Rosji były dowódca Wojsk Lądowych odparł, że "jest to nasze pobożne życzenie, że tak się stanie" i że "tego nie wiemy". - Natomiast prawdopodobnie jego pozycja jest bardzo w tej chwili zagrożona tym, co się może wydarzyć na Kremlu, bo w tej chwili wszyscy zauważyli, że są szanse na to, żeby Putin oddał władzę tym, którzy chcą zbliżyć Rosję do pokoju - powiedział rozmówca PAP.

- Widać było, że morale armii rosyjskiej przez działanie Prigożyna bardzo upadło, co z kolei stwarza doskonałe warunki do przeprowadzania ofensywy przez armię ukraińską - ocenił Waldemar Skrzypczak.