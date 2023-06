Przywódcę puczu, właściciela Grupy Wagner Jewgienija Prigożyna ostatni raz widziano w sobotę wieczorem, gdy wyjeżdżał samochodem z Rostowa. Tłum mieszkańców żegnał go brawami.

Reklama

Czy Jewgienij Prigożyn dotarł na Białoruś?

Według porozumienia zawartego między Prigożynem a Kremlem powinien „oddalić się na Białoruś” (jak powiedział rzecznik rosyjskiego prezydenta). Ale nie ma żadnych informacji, by tam dotarł.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rebelia Grupy Wagnera: Śledztwo przeciwko Prigożynowi nie zostało zamknięte Sprawa karna przeciwko twórcy Grupy Wagnera, Jewgienijowi Prigożynowi, w związku z organizacją przez niego rebelii nie została zamknięta - informuje źródło agencji Interfax w prokuraturze generalnej Federacji Rosyjskiej.

Nie wiadomo jak mógłby to zrobić. By dostać się do Aleksandra Łukaszenki, musiałby przelatywać nad południowo-zachodnią Rosją, w zasięgu samolotów bojowych. Wszyscy eksperci są zaś przekonani, że Kreml spróbuje zabić Prigożyna. Żywy stanowiłby nadal zagrożenie. Ponadto Putin jest mściwy i nie przebacza nikomu.

Dodatkowo rosyjscy piloci nienawidzą go za śmierć swoich kolegów, których maszyny strącili rebelianci w sobotę. Z tego powodu piloci-najemnicy, służący w Grupie Wagnera, mieli zerwać swe kontrakty.