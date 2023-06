Sławomir Dębski o buncie Prigożyna: Władimir Putin został upokorzony

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 488 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Rosjanie zaakceptowali plan zaminowania Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Zdaniem Sławomira Dębskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ostatnie wydarzenia z Rosji to akt polityczny, a organizator buntu, Jewgienij Prigożyn, miał za sobą silnych sojuszników.

- Putin został zmuszony do negocjacji, został zmuszony do pośrednictwa Łukaszenki - powiedział Dębski w rozmowie z TVN24. - Moim zdaniem chodziło o to, żeby Putina osłabić, ale nie zabić - dodał.

- Nie chciałbym żadnych nazwisk wprowadzać do debaty publicznej w tej chwili, dlatego że prawdopodobnie jest to grupa znacznie liczniejsza, niż nam się wydaje, znacznie potężniejsza. Mamy do czynienia raczej z sojuszem - mówił dyrektor PISM.