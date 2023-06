Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 488 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Rosjanie zaakceptowali plan zaminowania Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Blinken stwierdził, że trwający od piątku wieczorem do soboty wieczorem bunt Jewgienija Prigożyna i Grupy Wagnera, połączony z marszem kilku tysięcy najemników na Moskwę, dowodzi, iż pojawiają się "pęknięcia" na wizerunku Władimira Putina jako przywódcy rosyjskiego państwa.

Bunt Jewgienija Prigożyna w Rosji. Antony Blinken: Coś nadzwyczajnego

- To kolejny rozdział bardzo, bardzo złej książki, którą pisze dla Rosji Władimir Putin. Ale to, co jest tak bardzo uderzające w tym przypadku, to fakt, że chodzi o sprawy wewnętrzne - stwierdził Blinken.

- Fakt, że ktoś z wewnątrz bezpośrednio podważa władzę Władimira Putina, bezpośrednio kwestionuje podstawy rozpoczęcia agresji przeciw Ukrainie, to jest, samo w sobie, coś bardzo mocnego. (...) Dokąd to dojdzie, kiedy tam dojdzie, jest za wcześnie, by powiedzieć, ale z pewnością stawia to nowe pytania, z którymi Putin musi się uporać - mówił szef dyplomacji USA.