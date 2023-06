Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF) to instrument pozabudżetowy mający na celu zwiększenie zdolności Unii Europejskiej do zapobiegania konfliktom, budowy pokoju oraz wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Pozwala on także finansować działania operacyjne o skutkach wojskowych lub obronnych.

Jak podaje agencja Reutera, Rada Unii Europejskiej zdecydowała w poniedziałek o podniesieniu ogólnego pułapu finansowego na jego rzecz o 3,5 mld euro. Decyzja ta ma zapewnić fundusze na dalsze dostarczanie konkretnego wsparcia wojskowego siłom zbrojnym partnerów UE. Środki zostaną przeznaczone między innymi na wsparcie Ukrainy.

Podjęta w poniedziałek decyzja oznacza, że ogólny pułap finansowy wynosi obecnie ponad 12 miliardów euro. „Decyzja jest wyraźnym sygnałem politycznym o trwałym zaangażowaniu UE we wsparcie wojskowe zarówno dla Ukrainy, jak i dla innych partnerów” – zaznacza Rada UE.

Josep Borrell: EPF udowodnił swoją wartość

To już kolejne zwiększenie finansowania Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju od czasu jego utworzenia. Jak powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, „w ciągu dwóch lat instrument ten udowodnił swoją wartość i zmienił sposób, w jaki wspierani są partnerzy UE”.