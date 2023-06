Rzecznik rządu mówił w RMF FM między innymi o buncie wagnerowców. Piotr Müller pytany był w RMF FM między innymi o to, czy polskie władze wiedzą, czy w Rosji faktycznie doszło do puczu i próby obalenia Putina, czy była to ustawka. - Tego myślę, że żaden analityk, który obserwuje Rosję, tak naprawdę nie wie - powiedział rzecznik rządu. - Najpierw Władimir Putin mówił o "zdradzie" i "buncie". Później o "porozumieniu". Myślę, że nikt nie spodziewał się takiej dynamiki wydarzeń. Stawia ona w niekomfortowym świetle zdolności władz rosyjskich - dodał i zaznaczył, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji, która nie zagraża Polsce.

Polityka zapytano także, czy w sobotę faktycznie istniało ryzyko upadku władzy Władimira Putina. - Nikt tego jednoznacznie nie jest w stanie ocenić. Gdy patrzymy na kolumnę wojsk zmierzających kierunku Moskwy i nie wiemy, jakie są rzeczywiste cele osoby, która to robi, to można oceniać takie ryzyko jako możliwe - stwierdził. - Kiedy kolumna się zatrzymała w określonej odległości od Moskwy, te interpretacje były zupełnie inne. Jest czymś zaskakującym, że po słowach Władimira Putina w ogóle doszło do jakiegoś porozumienia - podkreślił, dodając, że jeszcze trzy dni temu uznałby taki przebieg wydarzeń za nierealny.

Müller: To, co obserwowaliśmy w weekend, jest wewnętrznym kłopotem Rosji

Rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się również do tego, że żołnierze Grupy Wagnera mają zostać przeniesieni na Białoruś. - Już w tej chwili na terenie Białorusi stacjonują wojska rosyjskie. Będziemy obserwować czy wojska najemne, jeżeli faktycznie pojawią się na Białorusi, nie będą przemieszczać się w stronę Polski - powiedział. - To dla nas najważniejsza rzecz do analizy, natomiast na ten moment nie widzimy takiego zagrożenia. To, co obserwowaliśmy w weekend jest wewnętrznym kłopotem Rosji. Pewnego rodzaju destabilizacją elit politycznych w Rosji - dodał. - Nie pozostaje nic innego, jak obserwować. Ukraina może starać się wykorzystać tę sytuację do kontrofensywy i odzyskania zajętych przez Rosję terenów - zaznaczył.