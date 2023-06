Uzasadniając decyzję o wstrzymaniu marszu na Moskwę Prigożyn mówił, że pojawiło się ryzyko, iż przelana zostanie krew jego najemników, czego twórca Grupy Wagnera chciał uniknąć. Prigożyn zapewnił, że do sobotniego wieczoru w czasie rebelii nie przelano krwi ani jednego z jego najemników.



Tymczasem think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną w analizie pisze, że Prigożyn zdecydował się negocjować z władzami Rosji, gdy zorientował się, że armia nie poparła jego rebelii, a on sam dysponował zbyt szczupłymi siłami, by zająć Moskwę.

Portal Meduza informuje, że Prigożyn chciał osobiście negocjować z Władimirem Putinem, ale Putin nie był zainteresowany takimi negocjacjami.



Tymczasem przedstawiciel rosyjskich ultranacjonalistów, były pułkownik FSB Igor Girkin pisze na swoim kanale w serwisie Telegram, że Prigożyn i jego najważniejsi oficerowie powinni być "powieszeni za bunt", ponieważ jest to "niezbędne, by zachować Rosję jako państwo".