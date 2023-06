Jeżeli rzeczywiście to Putin poprosił Łukaszenkę o udział w negocjacjach, przeprowadzka Prigożyna na Białoruś może być elementem hybrydowej strategii Moskwy. Niewykluczone, że po rewizjach w petersburskim biurze i nagonce w mediach Kremla Prigożyn zabierze ze sobą na Białoruś całą swoją organizację. Ma co zaproponować Łukaszence, który na wszelkie sposoby próbuje ratować swoją gospodarkę w warunkach zachodnich sankcji i izolacji. Szacuje się, że ludzie Prigożyna tylko w państwach afrykańskich zarabiają setki milionów dolarów rocznie (niektórzy twierdzą, że ponad miliard), czerpiąc zyski z tamtejszych złóż m.in. diamentów, złota i innych surowców, dostęp do których otrzymują w zamian za świadczenie usług lokalnym dyktatorom. Kreml w ten sposób umywa ręce i oficjalnie odcina się od działalności firmy, która przez lata wykonywała „brudną robotę” w interesach Rosji.

Naczelny propagandysta Kremla, Władimir Sołowiow, zaproponował, by nadać Łukaszence tytuł „bohatera Rosji”

Rozmieszczenie na terenie Białorusi choćby kilkunastu tysięcy uzbrojonych po zęby najemników Prigożyna, którzy w ciągu kilku godzin zajęli ponad milionowy Rostów nad Donem, byłoby złą wiadomością. Gorszą od rozmieszczenia taktycznej broni nuklearnej. Białoruski dyktator otrzymałby siłę, którą będzie mógł wykorzystać do tłumienia ewentualnych protestów czy zamieszek, nie angażując w to własnych służb. Poza tym byłby to nowy argument reżimu w relacjach z „wrogimi” sąsiadami. Ukraińców Łukaszenko będzie straszył „wagnerowcami”, próbując w ten sposób zniwelować nawet teoretyczną możliwość wkroczenia z terytorium Ukrainy na Białoruś białoruskiego pułku Kalinowskiego. Mińsk już raz Rosjan przepuścił, więc może przepuścić najemników, nie ponosząc za nich i ich działania odpowiedzialności. Polskę i państwa bałtyckie, które Łukaszenko próbował (i nadal próbuje) atakować nielegalnymi migrantami, teraz będzie szachował Prigożynem.

W co naprawdę gra Aleksandr Łukaszenko

Łukaszenko od początku swoich rządów unika rozmieszczenia na terenie Białorusi stałej rosyjskiej bazy wojskowej. Pomijając ochronę kilku strategicznych obiektów (chodzi o urządzenia radiolokacyjne), każda inna obecność rosyjskiej armii na Białorusi jest tymczasowa. Rotacja tych sił trwa cały czas, ale swojej stałej bazy (tak jak np. Armenii czy Tadżykistanie) Rosjanie na Białorusi nie mają. Gdyby Łukaszenko wpuścił na Białoruś nie tylko Prigożyna, ale i jego "psy wojny", byłaby to sytuacja bezprecedensowa. Białoruski dyktator straciłby monopol na przemoc, który posiada przez niemal trzy dekady swoich rządów. W dodatku w każdej chwili i w razie potrzeby siły te mogłyby wywrócić jego reżim do góry nogami, a Kreml oficjalnie nie miałby z tym nic wspólnego.