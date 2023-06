Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 488 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Rosjanie zaakceptowali plan zaminowania Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Niespodziewana rebelia Prigożyna, w ramach której doszło do zajęcia - bez walki - Rostowa nad Donem przez najemników i rozpoczęcia przez Grupę Wagnera marszu na Moskwę, miała skłonić brytyjski rząd do sformułowania rekomendacji, by administracja przygotowała się na scenariusz nagłego upadku Federacji Rosyjskiej, tak aby wydarzenia w tym kraju nie zaskoczyły władz w Londynie.

Wojna Rosji z Ukrainą: Wielka Brytania chce być gotowa na wszystko

Marsz Grupy Wagnera na Moskwę zakończył się niespełna 200 km od rosyjskiej stolicy, nie napotykając do tamtego momentu poważnego oporu. Porozumienie kończące rebelię miał wynegocjować z Prigożynem przywódca Białorusi, Aleksandr Łukaszenko.

W czasie, gdy najemnicy maszerowali na Moskwę, rosyjską stolicę miał opuścić m.in. Władimir Putin.