05:19 Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosjanie zwiększają liczbę łóżek w szpitalach polowych

W swoim najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że w związku ze stratami ponoszonymi codziennie przez okupantów, przeciwnik zwiększa liczbę łóżek dostępnych w szpitalach polowych działających w okupowanej części obwodu ługańskiego. W miejscowości Trojićke liczba takich łóżek miała zostać podwojona - z 200 do 400. Jednocześnie wszyscy ranni oficerowie leżący w szpitalu zostali przetransportowani śmigłowcami do Rosji między 17 a 18 marca - wynika z raportu strony ukraińskiej.



05:00 Dowódca wojsk lądowych Ukrainy zapowiada przejście do kontrataku

"Wkrótce wykorzystamy tę szansę, tak jak zrobiliśmy to w ubiegłym roku pod Kijowem, Charkowem, Bałakliją i Kupiańskiem" - napisał gen. Ołeksandr Syrski na swoim kanale w serwisie Telegram, nawiązując do ukraińskich kontrofensyw, które zakończyły się sukcesami i odbiciem części terytorium zajętego po 24 lutego 2022 roku przez Rosjan.

04:30 Zełenski: W obwodzie chersońskim, w niektórych wioskach, zniszczonych zostało ponad 90 proc. budynków

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, który w czwartek odwiedził obwód chersoński, mówił w wieczornym wystąpieniu, że na wyzwolonych ziemiach obwodu chersońskiego ponad 50 wiosek zostało niemal całkowicie zniszczonych przez Rosjan. - W niektórych miejscach ponad 90 proc. budynków zostało zniszczonych. Ale nawet do takich wiosek wracają ludzie, to dowód, że życie wciąż zwycięża - podkreślił.



04:27 W nocy Rosjanie zaatakowali Krzywy Róg z użyciem dronów kamikadze

Ołeksandr Wikuł stojący na czele administracji wojskowej Krzywego Rogu poinformował, że w nocy doszło do ataku na miasto z użyciem dronów kamikadze Shahed. Z wpisu Wikuła wynika, że niektóre drony dosięgnęły celów.



04:24 Ambasador Rosji: Dwustronne relacje gospodarcze między Rosją a Wielką Brytania zostały "wyzerowane"

Andriej Kielin, ambasador Rosji w Wielkiej Brytanii, w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia" stwierdził, że w 2022 roku dwustronne relacje gospodarcze między Rosją a Wielką Brytanią zostały "wyzerowane". - Nowe dane będą znane latem. Ale wiadomo, że do czerwca 2022 roku import do Wielkiej Brytanii z Rosji został ograniczony o 97 proc., a import węglowodorów - o 100 proc. Eksport z Wielkiej Brytanii do naszego kraju spadł o 90 proc. Wyjątkiem jest zakup brytyjskich produktów medycznych i farmakologicznych, które nie zostały objęte sankcjami - wyjaśnił ambasador.

04:18 Duńska Agencja Energii poinformowała, że zamierza podjąć z dna obiekt, który odkryto w pobliżu gazociągu Nord Stream 2

Do udziału w podniesieniu niezidentyfikowanego obiektu odkrytego w pobliżu gazociągu Nord Stream 2 zaproszono Nord Stream 2 AG - konsorcjum spółek będące operatorem gazociągu. Obiekt ma kształt cylindryczny, ma wysokość ok. 40 cm, a średnicę - ok. 10 cm. Obiekt jest prawdopodobnie morską boją dymną i - według duńskich ekspertów - nie stanowi obecnie zagrożenia.



