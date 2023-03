Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 394 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że w obwodzie cheresońskim Rosjanie niemal kompletnie zniszczyli ponad 50 wiosek.

Prezydent Joe Biden powiedział w piątek, że nie jest zaniepokojony spotkaniem prezydenta Chin Xi Jinpinga i prezydenta Rosji Władimira Putina, do którego doszło na początku tego tygodnia w Moskwie.

Reklama

- Nie lekceważę Chin. Nie lekceważę Rosji, ale myślę, że ogromnie to wyolbrzymiamy - powiedział Biden, dodając, że "to my rozszerzamy sojusze".

Czytaj więcej Polityka Xi Jinping w Moskwie. Cios smoka w Zachód Xi Jinping w Moskwie demonstruje światu zachodniemu poparcie dla Rosji Władimira Putina. – Łączy ich antyamerykanizm – komentuje ekspert.

Prezydent zauważył, że choć amerykańscy urzędnicy ostrzegali ostatnio o oznakach, że Chiny mogą rozważać zwiększenie wsparcia militarnego dla Rosji, to "jeszcze tego nie zrobili".

Reklama

- Nie znaczy to, że Chiny Rosji nie wesprą, ale jeszcze tego nie zrobiły - powiedział Biden. - A jesli to się stanie, Zachód jeszcze bardziej się zjednoczy - dodał.



Biden podkreślił zintensyfikowaną współpracę państw Zachodu w ramach sojuszy, w tym poprzez G7, Quad Alliance, ASEAN i AUKUS. Dodał, że spotkał się z 80 proc. światowych przywódców.

- Na to, co robią Chiny i Rosja, po prostu trzeba spojrzeć z odpowiedniej perspektywy, nie lekceważąc ich - powiedział Biden. - Oczywiście sytuacja może się pogorszyć, ale pamiętajmy: jesteśmy zjednoczonymi koalicjami.