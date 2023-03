Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 394 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że w obwodzie cheresońskim Rosjanie niemal kompletnie zniszczyli ponad 50 wiosek.

Dmitrij Miedwiediew, zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, odczytał jeden z telegramów Stalina na posiedzeniu grupy roboczej Rosyjskiej Komisji Wojskowo-Przemysłowej ds. kontroli produkcji broni, sprzętu wojskowego, specjalnego i uzbrojenia - pisze reżimowa agencja TASS.



Reklama

- Trzeba sięgać do wszelkich doświadczeń. To był bardzo trudny czas, była Wielka Wojna Ojczyźniana. Dlatego jest to oczywiście bezcenne doświadczenie – powiedział Pieskow, odpowiadając w piątek na pytanie dziennikarzy o to, jak Kreml zamierza odwołać się do doświadczeń Stalina.

23 marca Miedwiediew zażądał od przemysłu obronnego nadrobienia niewykonanych planów i odczytał dyrektorom przedsiębiorstw, jako przykład, telegram Józefa Stalina z 1941 r.



"Proszę o uczciwe i terminowe wykonanie zamówień na dostawę kadłubów czołgów w Czelabińskiej Fabryce Traktorów. Teraz proszę i mam nadzieję, że wypełnicie swój obowiązek wobec Ojczyzny. Za kilka dni, jeśli okaże się, że lekceważycie swoje obowiązki wobec Ojczyzny, zacznę was miażdżyć jako przestępców, którzy lekceważą honor i interesy swojej Ojczyzny. Nie można tolerować tego, że nasze wojska będą cierpieć na froncie z powodu braku czołgów, podczas gdy wy na tyłach będziecie się bezczynnie obijać" - brzmiał cytowany przez Miedwiediewa telegram Stalina. .