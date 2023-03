Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 394 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że w obwodzie cheresońskim Rosjanie niemal kompletnie zniszczyli ponad 50 wiosek.

Zdaniem gen. Milleya nie wspieranie przez USA Ukrainy poskutkowałoby dużym wzrostem budżetu obronnego USA - oraz globalnym konfliktem, którego udało się uniknąć po II wojnie światowej.



Gen. Milley mówił, że gdyby porządek międzynarodowy oparty na prawie załamał się, wówczas budżet obronny USA musiałby zostać podwojony.

- Ponieważ weszlibyśmy w erę, która nie byłaby erą rywalizacji mocarstw. To byłaby era konfliktu mocarstw. A to byłoby nadzwyczaj groźne dla całego świata - stwierdził.

Gen. Milley mówił, że wojna na Ukrainie jest "ważna dla interesu narodowego USA" i "fundamentalna dla bezpieczeństwa USA, Europy i globalnego bezpieczeństwa".

Strategicznie stanem końcowym powinno być utrzymanie globalnego, opartego na prawie porządku, który został ustanowiony w 1945 roku Gen. Mark Milley, przewodniczący Połączonego Kolegium Szefów Sztabów

Generał odpowiedział w ten sposób na pytanie kongresmena Mario Diaz-Balarta z Partii Republikańskiej, który stwierdził, że jego zdaniem jest "ważne, aby pokonać (Władimira) Putina na Ukrainie", ale - jak dodał - "pomocne" byłoby, gdyby przedstawiciele władz USA zdefiniowali swoje strategiczne cele w związku z wojną na Ukrainie.



- Strategicznie stanem końcowym powinno być utrzymanie globalnego, opartego na prawie porządku, który został ustanowiony w 1945 roku - odparł gen. Milley.

- Jak to zrobić, skąd wiedzieć, że osiągnęliśmy ten stan końcowy? Osiągnie się go, gdy Ukraina pozostanie wolna, suwerenna, niepodległa, z nienaruszonym terytorium - dodał.



Z kolei kongresmen Chris Stewart, polityk Partii Republikańskiej z Utah dopytywał się czy celem USA powinno być odzyskanie Krymu, nielegalnie anektowanego przez Rosję w 2014 roku.



Gen. Milley odparł, że choć osobiście uważa, że odzyskanie Krymu byłoby "skrajnie trudnym celem do osiągnięcia środkami militarnymi", to jednak decyzja o podjęciu takiej próby należy do Ukraińców.



- Naszym zadaniem jest wsparcie Ukrainy w obronie. USA nie są w stanie wojny z Rosją, nawet jeśli Rosja to tak przedstawia - dodał.