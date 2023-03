Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 394 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że w obwodzie cheresońskim Rosjanie niemal kompletnie zniszczyli ponad 50 wiosek.

Raport Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) opiera się na wywiadach z około 400 jeńcami wojennymi, z których połowa to Ukraińcy, którzy zostali zwolnieni, a druga połowa to Rosjanie przetrzymywani w niewoli na Ukrainie.

Zespół zastrzegł, że nie ma dostępu do jeńców wojennych przetrzymywanych w Rosji lub na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy. Jest to Jest to pierwsze pełne spojrzenie misji Biura Praw Człowieka ONZ na Ukrainie na traktowanie jeńców wojennych.

Misja stwierdziła, że udokumentowała około 40 doraźnych egzekucji w ciągu 13-miesięcznej wojny. Ustalenia opierały się na potwierdzonych przypadkach, więc rzeczywista liczba jest prawdopodobnie wyższa.

Matilda Bogner, szefowa misji obserwacyjnej ONZ, na konferencji prasowej w Kijowie przedstawiła nadużycia popełnione przez obie strony. Zauważyła jednak, że u podstaw przemocy wobec ludności cywilnej i jeńców wojennych leżała inwazja Rosji.

W raporcie stwierdzono, że chociaż znęcanie się nad jeńcami wojennymi miało miejsce po obu stronach, generalnie rosyjscy jeńcy wojenni byli „traktowani w lepszy sposób” i że nadużycia były znacznie częstsze w stosunku do Ukraińców — ponad 9 na 10 rozmówców zgłosiło nadużycia — niż w stosunku do Rosjan, z których około połowa zgłosiła, że się nad nimi znęcano.

ONZ twierdzi również, że posiada informacje o egzekucji co najmniej 25 rosyjskich jeńców wojennych. Według ich danych do jednego z incydentów doszło w marcu 2022 roku w obwodzie ługańskim. Według raportu ONZ, niektórzy członkowie grup zbrojnych powiązanych z Rosją zostali zabici przez ukraiński personel wojskowy po odmowie ogłoszenia zamiaru poddania się.

Raport donosi o egzekucji 15 ukraińskich jeńców wojennych przez wojska rosyjskie, użyciu ich jako żywych tarcz, śmierci dwóch osób rannych z powodu braku opieki medycznej, a także o torturach.

"Doraźne egzekucje i ataki na jeńców wojennych i osoby wyłączone z walki są zabronione na mocy prawa międzynarodowego, a jeśli są umyślne, stanowią zbrodnie wojenne" - przypomina OHCHR.