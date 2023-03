Prezes i dyrektor generalny fińskiej grupy Patria, Esa Rautalinko, prezes zarządu Fińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Obronnego uważa, że chociaż fińskie myśliwce F/A-18 Hornet mogłyby nadawać się do użycia po tym jak wyjdą ze służby w fińskich Siłach Powietrznych, to jednak Finlandia będzie ich potrzebować do 2026 roku.