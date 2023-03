Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 394 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że w obwodzie cheresońskim Rosjanie niemal kompletnie zniszczyli ponad 50 wiosek.

Odpowiadając na pytania rosyjskich dziennikarzy i użytkowników serwisu VKontakte Miedwiediew był pytany o stanowisko Ukrainy ws. odzyskania przez Kijów Krymu.



- Z jednej strony, to jest propaganda, powinno tak się to traktować, w czasie wojny ona zawsze istnieje. Co więcej, oni, delikatnie mówiąc, mają potworną sytuację w gospodarce, w przeciwieństwie do nas - stwierdził były prezydent Rosji.



Miedwiediew dodał, że Ukraina jest "całkowicie zależna od zagranicznych funduszy".

- Wyobraźcie sobie, na przykład, że walki się skończą. Ukraina będzie nie tylko państwem-bankrutem, jest państwem w pełni zależnym od zagranicy, jest państwem upadłym. Czy nadal będą ich wspierać? Nie wiem - mówił były prezydent Rosji.



Zdaniem Miedwiediewa wszystkie oświadczenia Ukrainy o wejściu do UE są w "100 proc. kłamstwem". - Kto ich potrzebuje w takiej formie? - pytał.

Zdaniem Dmitrija Miedwiediewa próba "oderwania części Rosji" zagraża istnieniu państwa

Jednocześnie zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej stwierdził, że jeśli "planowane są poważne przestępstwa związane z próbą odbicia Krymu, jest dość oczywiste, że będzie to podstawą do użycia wszystkich środków ochrony, w tym tych przewidzianych przez Doktrynę Odstraszania Nuklearnego, gdy użycie broni przeciw Rosji zagraża jej istnieniu jako państwa". W takim przypadku rosyjska doktryna dopuszcza użycie broni atomowej nawet jeśli przeciwnik zaatakuje ją bronią konwencjonalną.



Miedwiediew wyjaśnił, że próba "oderwania części Rosji" zagraża istnieniu państwa. - Więc wyciągnijcie własne wnioski: jest podstawa, by użyć w takim przypadku każdej broni. Absolutnie każdej. I mam nadzieję, że nasi przyjaciele zza oceanu to zrozumieją - podkreślił.