Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 394 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że w obwodzie cheresońskim Rosjanie niemal kompletnie zniszczyli ponad 50 wiosek.

- Wskazywałem na to, że kluczowe jest dzisiaj, aby małe i średnie firmy miały jak najłatwiejszy dostęp do kapitału. Temu była poświęcona znaczna część debaty. Polska ma dobrą sytuację gospodarczą na tle tego co było dzisiaj przedstawiane. Mamy jeden z niższych poziomów długu publicznego w porównaniu do innych krajów, wielu premierów zazdrościło mi takiego poziomu długu publicznego. W tym roku będzie to poziom niższy niż 50 proc. PKB - mówił szef rządu.



Reklama

- Deficyt budżetowy za zeszły rok ok. 3,5 proc. W tym roku też chcemy, żeby był dobrze zarządzany deficyt budżetowy - dodał.

- Udało się uzyskać wiele. W ślad za tą bronią, którą przekazaliśmy na Ukrainę, otrzymamy od UE rekompensatę. I ta rekompensata będzie bardzo dobra, bardzo przydatna dla Polski. Już do świąt Wielkiejnocy ta rekompensata wyniesie łącznie ok. 300 mln euro... do 300 mln euro - oświadczył szef polskiego rządu.

Reklama

300 mln Tyle euro trafi do Polski w ramach rekompensaty za broń przekazaną Ukrainie - zapowiedział Morawiecki

- Potem będzie to kolejne 500-600 mln euro w kolejnych miesiącach - zapowiedział Morawiecki.

- Z Europejskiego Instrumentu Pokojowego (Europejski Instrument na rzecz Pokoju - EPF), z tego również, który jest przeznaczony na zakup amunicji, lwia część trafi do Polski. Polska będzie największym beneficjentem Europejskiego Instrumentu Pokojowego. To ogromny sukces - dodał.



- W miejsce starszej broni, którą przekazywaliśmy na Ukrainę, będziemy mogli za europejskie pieniądze kupować nowoczesną broń, ale także amunicję, tworzyć linię produkcyjne amunicji i nowych rodzajów broni - podkreślił szef rządu.

W lutym Ministerstwo Obrony poinformowało, że Polska przekazała Ukrainie uzbrojenie o wartości 2,2 mld euro. W marcu zapadła decyzja, że Polska przekaże Ukrainie część swoich myśliwców MiG-29 stając się pierwszym - obok Słowacji - państwem NATO, które przekaże myśliwce Ukrainie.



Reklama

- Będziemy zabiegać o to, aby ten Europejski Instrument Pokojowy był jak najwyższy. Dzisiaj praktycznie między nami panował konsensus, że w ciągu najbliższych miesięcy uzgodnimy, że będzie on opiewał na kwotę co najmniej 3,5 mld euro. A z tego również większość środków trafi do Polski - stwierdził Morawiecki.