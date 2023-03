Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 393 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wartość zniszczonej przez Rosjan na Ukrainie infrastruktury przekroczyła 140 mld dolarów.

Korespondencja z Brukseli

Na szczyt w Brukseli przybyli w czwartek nie tylko przywódcy 27 państw członkowskich, ale też sekretarz generalny ONZ. António Gutteres chciał zaapelować do Unii, żeby nie zapominała o biednych krajach, na które też spadają odłamki wojny w Ukrainie. W przedszczytowych spekulacjach dyplomatów pojawiło się nawet przekonanie, że Portugalczyk wystąpi wprost z apelem o poluzowanie sankcji wobec Białorusi, ale ostatecznie do tego nie doszło.

Reklama

Nie dawać pożywki

W komunikacie wydanym po tej części szczytu, w którym uczestniczył Guterres, nie ma w ogóle mowy o biednym Południu i ewentualnych negatywnych skutkach dla niego wynikających z sankcji nałożonych przez Zachód na Rosję i Białoruś. Jest natomiast o nielegalnej agresji Rosji na Ukrainę, o konieczności natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania się sił rosyjskich z obszaru Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach.

Czytaj więcej Banki Austriacki bank wpisany na listę sponsorów rosyjskiej wojny Władze Ukrainy wpisały Raiffeisen Bank International na czarną listę międzynarodowych sponsorów wojny. Bank nie tylko obsługuje połowę rosyjskich płatności w tym zbrojeniowych, ale też uznaje okupowane przez Rosję terytoria ukraińskie - za rosyjskie.

W kontekście globalnego bezpieczeństwa żywnościowego wspomniano tylko o sponsorowanej przez ONZ inicjatywie odblokowania portów nad Morzem Czarnym, żeby możliwy był wywóz ukraińskiego zboża. I towarzyszącej temu unijnej inicjatywie pasów solidarności, którymi produkty ukraińskie są wywożone przez terytorium UE. Taka treść komunikatu pokazuje, że zachodni przywódcy nie chcą publicznie dawać pożywki tym, którzy powtarzają argumenty Moskwy o rzekomym negatywnym wpływie sankcji zachodnich na bezpieczeństwo żywnościowe w biedniejszych krajach świata.

Reklama

Ten pogląd mocno rozbrzmiewał jeszcze kilka miesięcy temu, UE próbuje prostować fakty w rozmowach z liderami państw Afryki. Ale wciąż pozostają kwestie kontrowersyjne, do których obecnie należy temat nawozów sztucznych.

Litwa ze wsparciem Polski

Białoruskie nawozy są obłożone sankcjami, ale większość państw UE apeluje, żeby wprowadzić wyjątki. Po to, żeby ten produkt mógł bez problemu płynąć do państw trzecich. Na to nie zgadza się przede wszystkim Litwa, popierana przez Polskę. W rezultacie zamrożone zostały prace nad nowym pakietem sankcji dla Białorusi, który miałby być zbieżny z restrykcjami nałożonymi na Rosję. Bo większość mówi tak dla nowego pakietu, ale pod warunkiem złagodzenia starych sankcji na nawozy. A mniejszość się na to nie zgadza i jest klincz.

Czytaj więcej Polityka Premier Rosji: Głównym celem zachodnich sankcji jest zwykły rosyjski naród Moskwę dotknęły sankcje na niespotykaną dotąd skalę, które w rezultacie wywołały masowe bezrobocie - mówił rosyjski premier Michaił Miszustin w wystąpieniu przed Dumą Państwową, w którym podsumował działalność swojego rządu w 2022 roku.

– To przede wszystkim Litwa naciska, Polacy mówią nam, że jak Litwa ustąpi, to Polska też, ale nie może jej teraz zostawić samej – mówi nam wysoki rangą dyplomata jednego z państw UE. Wilno argumentuje, że cała dyskusja o potasie jest inspirowana przez Rosjan, bo tak naprawdę nie ma deficytu tego produktu. Z Białorusi szedł on głównie do Chin i Brazylii, a nie do Afryki.

Jednocześnie Kanada znacząco zwiększyła produkcję i może teraz zastąpić eksport białoruski. W dodatku potas nie jest niezbędny z dnia na dzień, to produkt używany nawet raz na kilka lat. Dyskusja trwa od tygodni i nie widać wyjścia z tej sytuacji.

– Polska blokowała przyjęcie dziesiątego pakietu sankcji wobec Rosji, teraz jest sprawa białoruska. Nie ma apetytu na ustępowanie – mówi nam jeden z dyplomatów. A inny dodaje, że nagłaśnianie sprawy dyskusji wokół dziesiątego pakietu sankcji wobec Rosji przez polskiego ambasadora przy UE też zraziło innych dyplomatów do wykazania teraz zrozumienia.

Reklama

Niemiecka blokada

Unijni przywódcy mieli natomiast ostatecznie dać zielone światło dla uzgodnionej wcześniej na poziomie ministerialnym inicjatywy wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Ma być na to przeznaczone 2 miliardy euro: miliard na skompensowanie państwom członkowskim ich indywidualnych natychmiastowych dostaw i miliard na nowe zakupy, które wymagają zwiększenia mocy produkcyjnych w europejskich fabrykach.

W kuluarach szczytu pojawił się też problem blokady unijnego projektu zakazu produkowania samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 r. Wcześniej uzgodniony z Parlamentem Europejskim został w ostatniej chwili zablokowany przez Niemcy, które domagają się twardych zobowiązań, że zakaz ten nie będzie dotyczył silników napędzanych bezemisyjnymi paliwami syntetycznymi. Niemiecki opór jest z różnych powodów wspierany przez Polskę, Włochy, Czechy i Słowację. Komisja Europejska pracuje obecnie nad rozwiązaniem tego problemu.