04:54 Na wiosnę ofensywę mają przygotowywać zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy

- Jeśli duża rosyjska ofensywa zaplanowana na ten czas się nie uda, będzie to klęska Rosji i Putina - mówi Wadym Skibicki, przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Przedstawiciel wywiadu Ukrainy: Wiosna i wczesne lato zdecydują o losach wojny Od dwóch miesięcy na Ukrainie nie dochodzi do poważnych zmian w przebiegu linii frontów, mimo ciężkich strat ponoszonych przez wojska rosyjskie i ukraińskie - odnotowuje agencja Reutera.

04:25 Zełenski: 335 dzień wojny minie tak, jak 334

W swoim poniedziałkowym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zwrócił uwagę, że we wtorek mija 11 miesięcy, odkąd Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. - To będzie 335 dzień (wojny). Dzień minie tak samo, jak 334, jednocząc nasze wszystkie siły w jednym celu - dla zwycięstwa. Dla ukraińskiego zwycięstwa. Nie zwycięstwa kogoś przeciwko komuś z nas. Ale dla całej Ukrainy. Dla zwycięstwa naszego całego kraju w wojnie o wolność i niepodległość wszystkich Ukraińców - mówił ukraiński prezydent. - To się wydarzy. Wszystkie kroki są niezbędne, by to się wydarzyło - dodał. Prezydent podziękował przy tym żołnierzom obrony przeciwlotniczej oraz żołnierzom 35. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej i 79. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej "za ich odwagę i osiągane wyniki, których Ukraina potrzebuje na kierunku donieckim".



04:21 Urząd Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ (UNHCHR) podał dane o liczbie cywilnych ofiar na Ukrainie

Od 24 lutego, jak wynika z danych UNHCR, na Ukrainie, w wyniku działań wojennych, zginęło co najmniej 7 068 cywilów, a 11 415 zostało rannych. Dane te nie obejmują danych z miejsc, w których toczą się walki, a także z terenów zajętych przez Rosjan - np. Mariupola, Lisiczańska, Popasnej czy Siewierodoniecka. Większość cywilów, których śmierć potwierdzono, zginęło w wyniku eksplozji pocisków artyleryjskich, pocisków wystrzelonych przez zestawy rakietowe oraz uderzeń rakiet powietrze-ziemia i woda-ziemia.



04:19 W poniedziałek z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły dwa statki z żywnością

Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca 2022 roku, zawartego między ONZ, Turcją, Rosją i Ukrainą, poinformowało, że w poniedziałek, z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły dwa statki, na pokładzie których znajdowało się 42 560 ton żywności. Statki te udały się w rejs do portów w Holandii i Izraelu. Łącznie, od 22 lipca, z trzech ukraińskich portów wypłynęło, na pokładzie 673 statków, 18 372 920 ton żywności.



04:14 Siergiej Ławrow z wizytą w Eswatini

Szef rosyjskiej dyplomacji, po wizycie w RPA, odwiedza kolejne afrykańskie państwo - Eswatini. We wtorek spotka się z tamtejszym ministrem spraw zagranicznych oraz p.o. ministra obrony Eswatini księciem Sikalo Dlamini, a także premierem królestwa Eswatini, Cleopasem Dlamini.



04:14 Rosjanom udało się obejść Bachmut z zachodu

Rosjanie dotarli do drogi prowadzącej z miasta do Konstantyniwki, ważnej bazy zaopatrzenia ukraińskiej armii.

