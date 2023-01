04:25 Zełenski: Wolny świat jest zjednoczony tak, jak dawno nie był

- Powinniśmy uczynić ten rok rokiem sprawiedliwości dla Ukrainy. Rokiem jedności nas wszystkich w imię wolności i zwycięstwa. Rokiem siły Ukrainy i tych wszystkich, którzy cenią wolność - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Wolny świat jest zjednoczony tak, jak dawno nie był. Jest bardzo ważne, by utrzymać jedność. Musimy zrobić wszystko, co możemy, by sprawić, że ludzie, którzy cenią wolność byli zjednoczeni i skuteczni - dodał.



04:21 W niedzielę z ukraińskich portów wypłynęły trzy statki z żywnością

Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, podało w komunikacie, że w niedzielę, z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym, wypłynęły trzy statki, na pokładzie których znajdowało się 105,5 tys. ton żywności. Statki te udały się w rejs do Etiopii, Hiszpanii i Turcji. Łącznie, od 22 lipca, z trzech portów nad Morzem Czarnym na Ukrainie, wypłynęło 18 330 360 ton żywności na pokładzie 671 statków.



04:17 Szef MSZ Armenii, Ararat Mirzojan, spotka się w poniedziałek z sekretarzem generalnym NATO

Do spotkania Mirzojana z Jensem Stoltenbergiem dojdzie w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli. Spotkanie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Armenia należy do ODKB (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), sojuszu militarnego, którego jedną ze stron jest Rosja.



04:16 Siergiej Ławrow przybył do RPA

Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, przebywa z wizytą w RPA - informuje Interfax. W czasie wizyty w RPA szef rosyjskiej dyplomacji spotka się z minister spraw zagranicznych RPA, Naledi Pandor, zostanie też przyjęty przez prezydenta kraju, Cyrila Ramaphosę.



