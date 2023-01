30 proc. redukcja emisji dwutlenku węgla do 2030 roku przez samochody nie wystarczy, by w ciągu kolejnych dekad gospodarki UE stały się zeroemisyjne. Holandia, Belgia, Dania oraz Luksemburg zaapelowały, by Wspólnota wyznaczyła datę, od której zakazana będzie także sprzedaż zanieczyszczających ciężarówek.