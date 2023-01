Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 333 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oddaje hołd Ukraińcom, którzy zginęli na wojnie.

MSZ Turcji w wydanym oświadczeniu pisze, że "przyzwalanie na taki antyislamski akt, który jest wymierzony w muzułmanów i obraża święte wartości Turcji, pod pretekstem wolności słowa, jest całkowicie nieakceptowalne".



Turecki MSZ żąda od władz Szwecji, by te podjęły wszelkie niezbędne działania przeciwko sprawcom spalenia Koranu (świętą księgę muzułmanów spalił Rasmus Paludan, polityk skrajnie prawicowej, antyimigranckiej duńskiej partii Stram Kurs).

Paludan we wniosku o zgodę na zorganizowanie demonstracji napisał, że jest to protest przeciwko islamowi i próbach wpłynięcia na wolność słowa w Szwecji przez prezydenta Turcji, Recepa Tayyipa Erdogana.

Turcja wzywa też wszystkie kraje świata do podjęcia działań przeciwko islamofobii.



W Sztokholmie miały miejsce w sobotę trzy demonstracje - przeciwko Turcji, przeciwko wejściu Szwecji do NATO oraz wiec proturecki w pobliżu ambasady Turcji. Organizatorzy wszystkich tych demonstracji uzyskali zgodę policji na ich zorganizowanie - podaje Reuters.



Szef MSZ Szwecji, Tobias Billstrom stwierdził, że "islamofobiczne prowokacje są odrażające".

"Szwecja zapewnia daleko idącą wolność słowa, ale nie oznacza to, że szwedzki rząd lub ja osobiście, wspieramy wyrażane opinie" - napisał Billstrom na Twitterze.



Spalenie Koranu w Sztokholmie potępiło kilka państw arabskich - m.in. Arabia Saudyjska, Jordania i Kuwejt.



Szwecja negocjuje obecnie z Turcją kwestię wyrażenia przez Ankarę zgody na wejście Szwecji do NATO. Szwecja wraz z Finlandią wystąpiły z formalnym wnioskiem ws. wejścia do Sojuszu w połowie maja, odchodząc od polityki neutralności w związku z wojną, jaką od 24 lutego prowadzi na Ukrainie Rosja. Przyjęcie nowych państw do NATO wymaga zgody wszystkich członków Sojuszu. Turcja stawia jednak Szwecji i Finlandii warunki - przede wszystkim domaga się wydania jej aktywistów, przede wszystkim kurdyjskich, których Turcy uważają za terrorystów.



W czasie demonstracji przeciwko wejściu Szwecji do NATO, do której doszło w Sztokholmie, Thomas Pettersson, rzecznik Sojuszu Przeciw NATO i jeden z organizatorów demonstracji mówił, że organizatorzy protestu "nadal będą wyrażać sprzeciw wobec starań Szwecji o akcesję do Sojuszu". Demonstracja miała zarazem charakter prokurdyjski - mówcy występowali na tle dużego, czerwonego baneru z hasłem "Wszyscy jesteśmy PKK (Partia Pracujących Kurdystanu - red.)". Turcja, ale także USA i UE, uważają PKK za organizację terrorystyczną.



W odpowiedzi na spalenie Koranu w Sztokholmie w Stambule doszło do demonstracji przed konsulatem Szwecji, przed którym spalono szwedzką flagę.



W sobotę Turcja odwołała wizytę w Ankarze szwedzkiego ministra obrony w proteście przeciwko działaniom władz w Sztokholmie, które nie zablokowały antyislamskiej demonstracji.