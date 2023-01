Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 333 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oddaje hołd Ukraińcom, którzy zginęli na wojnie.

Rosyjski Ruch Imperialny to skrajnie nacjonalistyczna organizacja z siedzibą w Sankt Petersburgu.

W 2014 roku jej członkowie brali udział w bezprawnej aneksji Krymu, mieli też swój udział w wywołaniu wojny na wschodzie Ukrainy.

W USA RIM znajduje się na liście organizacji terrorystycznych.

Amerykański dziennik "The New York Times" donosi, powołując się na swoje źródła, że ​​zachodnie agencje wywiadowcze łączą niedawne wysyłanie listów z bombami w Hiszpanii z Ruchem Imperium Rosyjskiego”, którego działaniami może kierować Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Rosji.

W listopadzie i na początku grudnia ubiegłego roku do Hiszpanii wysłano sześć przesyłek z ładunkami wybuchowymi. Skierowano je m.in. do rezydencji premiera kraju, ambasad Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, a także Ministerstwa Obrony. Jedyną ofiarą był pracownik ukraińskiej placówki dyplomatycznej w Madrycie, który został lekko ranny.

Amerykańskie władze uważają wysyłkę paczek z bombami w Hiszpanii za atak terrorystyczny, podaje "NYT".

Dziennik pisze, że w ostatnich tygodniach uwaga agencji wywiadowczych badających te działania skupiła się na Rosyjskim Ruchu Imperialnym – "NYT" opisuje go jako „radykalne ugrupowanie, które ma zwolenników i partnerów w całej Europie, a także ośrodki szkoleniowe w stylu wojskowym w Petersburgu”.

Według dziennika w Hiszpanii przebywali ważni członkowie RIM, a dziennikarze rosyjscy oficerowie stojący za atakami pracują dla GRU.

Autorzy zauważają jednak, że nie wiedzą, czy wysłanie bomb odbyło za wiedzą i zgodą Kremla.

„Nic nie wskazuje na to, by Moskwa była gotowa do rozpoczęcia zmasowanej kampanii sabotażowej w Europie. Rosyjscy urzędnicy uważają, że może to sprowokować odpowiedź NATO i potencjalnie doprowadzić do szerszego konfliktu za wysoką cenę” – pisze dziennik, powołując się na anonimowe amerykańskie źródła i urzędników NATO.

Jedno ze źródeł New York Times nazwało paczki z bombami „strzałem ostrzegawczym”, czyli sygnałem, że Moskwa jest gotowa użyć organizacji terrorystycznych do zaatakowania NATO.