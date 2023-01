Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 333 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oddaje hołd Ukraińcom, którzy zginęli na wojnie.

Podczas udziału w programie ABC „This Week”, kongresman Michael McCaul (republikanin z Teksasu) powiedział, że Stany Zjednoczone muszą podjąć kroki, aby pobudzić narody europejskie do działania i pomóc prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu i Ukrainie uniknąć przedłużającej się, krwawej wojny na wyniszczenie - wojny, którą nazwał "powolnym krwawieniem bez szans na zwycięstwo”.

Kongresmen uważa, że ogłoszenie te decyzji przez USA "odblokowałoby inne państwa. Wywołałoby to efekt domina, co skłoniłoby inne narody w Europie do wysłania czołgów Leopard 2.

- Z tego, co słyszę, Niemcy czekają, aż przejmiemy inicjatywę - powiedział. - Gdybyśmy ogłosili, że zamierzamy dać czołgi Abramsa, chociaż jeden, to by się uwolniło…